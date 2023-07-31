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Фото ⟩ Полиция просит опознать мужчину на фото

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Полиция просит опознать мужчину
Полиция просит опознать мужчину Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Сотрудники Государственной полиции просят помочь в установлении личности мужчины, изображенного на фотографиях.

Фото: No Valsts policijas rīcībā esošajiem materiāliem

Государственная полиция просит всех посмотреть на мужчину, изображенного на фотографиях. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить его личность и местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефонам 67085980, 67086477, 25576808, 110 или обратитесь в любой полицейский участок.

Полиция также призывает мужчину добровольно явиться в полицию.

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