Фото ⟩ Полиция просит опознать мужчину на фото

Государственная полиция просит всех посмотреть на мужчину, изображенного на фотографиях. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить его личность и местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефонам 67085980, 67086477, 25576808, 110 или обратитесь в любой полицейский участок.