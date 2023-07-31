"Проект": Более 80 российских олигархов работают на войну

80 из этих олигархов, отмечает "Проект", сейчас находятся под санкциями. Однако против 34-х бизнесменов действуют только украинские санкции, и лишь 14 олигархов попали под ограничения во всех странах - союзницах Киева. Лишь один олигарх, подчеркивают расследователи, после начала полномасштабного военного вторжения выступил против политики Кремля - основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков.

Бизнесмены опровергают обвинения

Ряд бизнесменов, попавших в список проекта, ответили на обвинения журналистов. Так, Владимир Лисин заявил, что его Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) никогда не поставлял и не поставляет продукцию для военного применения в России. "Мы понимаем, что наши аргументы снова не будут услышаны, но, учитывая, что мы делаем 3,6 млрд штук строительных шурупов, вы дорасследуетесь до "боевых комаров", - написал он в ответе журналистам.