Россия проведет свой аналог Олимпиады. Сколько будет стоить?

Указано, что 3,3 млрд рублей планируется выделить из областного и федерального бюджетов, а остальные средства будут получены из других источников. По словам представителей Минспорта РФ, схема финансирования этого мероприятия уже разработана и успешно используется для финансирования многих других крупных спортивных мероприятий.

"Всемирные игры дружбы" пройдут в следующем году - с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Основные соревнования пройдут в Москве. В Екатеринбурге пройдут соревнования по водным видам спорта, легкой атлетике и дзюдо. Оба города планируют реализовать масштабную культурную программу.

Организаторы отмечают, что цель "Всемирные игры дружбы" - не только популяризировать спорт, но и дать возможность российским спортсменам продолжить карьеру. Учитывая, что из-за вторжения в Украину Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам выступать под своим национальным флагом, как на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, так и на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, Россия хочет обеспечить участие своих спортсменов в международных соревнованиях на территории свой страны.

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Россия будет организовывать не только "Всемирные игры дружбы", но и другие международные соревнования, в том числе открытые соревнования стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).