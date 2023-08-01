На чемпионате мира будут работать три баскетбольных судьи из Латвии

Первый раз соревнования будут обслуживать три латвийских баскетбольных судьи.

Аункрогерс и Козловскис работали на финальном турнире чемпионата мира, состоявшегося четыре года назад. До этого в двух розыгрышах Кубка мира матчи судил Олег Латышев, однако из-за разногласий Международной баскетбольной федерации (FIBA) и Союза европейских баскетбольных лиг (ULEB) с 2017 года судьи Евролиги не участвовали в турнирах FIBA.

Финальный турнир чемпионата мира, в котором впервые в истории будет играть и сборная Латвии, с 25 августа по 10 сентября пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах.