Видео ⟩ Зеленский: Путин не проживет и 10 лет

Журналист спросил, может ли в Украине повториться история Сирии, где война идет на протяжении почти 30 лет, в том числе и с участием российских войск.

Зеленский исключил такую вероятность.

"Путин не проживет столько лет. В том темпе, в котором он воюет с нами, он не воевал в Сирии. <…> Он не выдержит. 30 лет его не будет, он умрет - это совершенно понятно. Но и 10 лет он не выдержит. Он не та уже фигура", - уверен президент Украины.

По его мнению, против Украины сражается вся армия России, костяк которой уже уничтожен. Зеленский пообещал, что войска Украины не дадут России возможности отдохнуть и перестроиться.

"Украина будет действовать. <…> Мы не дадим им [России] стать такими сильными, как они были в начале полномасштабной войны", - сказал Зеленский.