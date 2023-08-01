Ринкевич призвал выплатить детям убитой в Екабпилсе женщины не менее 50 000 евро

"В этом году Латвию потрясла трагедия, когда лишился жизни человек, так и не дождавшийся защиты от государства. Убийство в Екабпилсе 16 апреля, когда после длительного публичного преследования, о котором было известно властям, была убита мать несовершеннолетних детей, к сожалению, выявило неспособность государства защитить своих граждан. Последующие оправдания органов власти - полиции, прокуратуры, суда, муниципальных учреждений - и поиск виновных в другом месте, но не у себя, наглядно подтвердили, что государство не смогло защитить высшую ценность демократического общества - жизнь человека", - говорится в письме президента.

Ринкевич обращает внимание на то, что закон "О государственной компенсации потерпевшим" предусматривает право на получение государственной компенсации за моральный вред, физические страдания или материальный ущерб. Президент считает, что наряду с этим правовым механизмом государство по екабпилсскому делу должно сделать больше и продемонстрировать, что способно взять на себя ответственность, если какая-либо из ветвей власти не смогла защитить человека от угроз, о которых государству было известно.

"Я призываю Кабинет министров предоставить соответствующую и соразмерную единовременную компенсацию независимо от статуса этих лиц в уголовном процессе. При этом важно принять во внимание обязанность государства действовать ради защиты жизни человека, исходящую из 93-й статьи Конституции и международных обязательств Латвии, и 110-ю статью Конституции, которая предусматривает, что государство оказывает особую помощь детям, оставшимся без попечения родителей или подвергшимся насилию. Считаю, что минимальный размер единовременной компенсации для каждого из этих лиц должен составлять не менее 50 000 евро. Эта сумма соразмерна с другими случаями, когда государство обязано было компенсировать ущерб, причиненный в результате невыполнения им своих обязанностей по защите человеческой жизни", - говорится в письме президента.

Как сообщалось, 16 апреля в окрестностях Екабпилса на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение многих месяцев угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты.

Полиции не удалось задержать Русиньша после убийства, не исключается, что он покончил жизнь самоубийством.