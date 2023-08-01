Видео ⟩ "Полный дурак!" - BMW на улице Краста перевернулась пять раз

В субботу, около 23 часов, по улице Краста в направлении Кенгарагса двигалась колонна автомобилей. В одном из них сидел мужчина, его машина была оборудована видеорегистратором. Кадры послужат полиции доказательством. Снятая авария выглядела как погоня из кинотриллера.

Марис рассказал, что BMW летел на скорости около 110 км/ч, прежде чем перевернуться пять раз. На левой полосе водители автомобилей, включая Мариса, остановились, но некоторое время оставались на своих местах. У людей был небольшой шок. Потом из BMW выполз шофер.

"Он выглядел очень молодым, лет 20. Должно быть, очень безрассудный", - сказал свидетель.

Некоторые услышали звуки аварии в своих домах.

"Безумие! Полный дурак, посмотри, как вылетел туда", - возмущалась жительница.

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