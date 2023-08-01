Теннисистка Висмане играла в паре с россиянкой: Олимпийский комитет хочет объяснений

Как сообщается, тот же вопрос будет обсуждаться с Латвийским теннисным союзом (LTS).

Висмане и Астахова вместе стартовали на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорб-на-Неккаре (Германия) с призовым фондом в 25 000 долларов.

LOK сначала выслушает объяснения Висмане и LTS, а затем только будет приниматься решение о дальнейших действиях.

Ситуация с Висмане не первая: в мае вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая играла вместе с нейтральной теннисисткой Софьей Лансере, которая представляла российский Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).

"Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность. Теннисный союз уже призывал оценить своих партнеров. Прежде всего, мы будем ждать объяснений спортсмена, а во-вторых, будет разговор с Теннисным союзом о том, как действовать в этой ситуации. Учитывая, что обе спортсменки по сути представляют Латвию, это относится не столько к Даниэле [Висмане], сколько к Дарье [Семенистой], она уже 150-я [в рейтинге] и приближается к сотне, что также является шансом претендовать на участие в Олимпийских играх", - приводит RUS LSM слова Лейниекса.

Генеральный секретарь LTS Янис Меллупс сказал Латвийскому радио, что не был проинформирован о случае с Висмане, и обещал дать свой комментарий позднее.