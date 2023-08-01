Теннисистка Висмане играла в паре с россиянкой: Олимпийский комитет хочет объяснений

Третья ракетка Латвии Даниэла Висмане в прошедшие выходные выиграла парный турнир в Германии в паре с россиянкой Дарьей Астаховой, которая выступала в нейтральном статусе. По словам генерального секретаря Латвийского олимпийского комитета (LOK) Карлиса Лейниекса, от Висмане потребовали объяснений, сообщает RUS LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Как сообщается, тот же вопрос будет обсуждаться с Латвийским теннисным союзом (LTS).
Висмане и Астахова вместе стартовали на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорб-на-Неккаре (Германия) с призовым фондом в 25 000 долларов.
LOK сначала выслушает объяснения Висмане и LTS, а затем только будет приниматься решение о дальнейших действиях.
Ситуация с Висмане не первая: в мае вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая играла вместе с нейтральной теннисисткой Софьей Лансере, которая представляла российский Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).
"Во-первых, спортсмен сам выбирает, с кем играть. Во-вторых, за решения нужно нести ответственность. Теннисный союз уже призывал оценить своих партнеров. Прежде всего, мы будем ждать объяснений спортсмена, а во-вторых, будет разговор с Теннисным союзом о том, как действовать в этой ситуации. Учитывая, что обе спортсменки по сути представляют Латвию, это относится не столько к Даниэле [Висмане], сколько к Дарье [Семенистой], она уже 150-я [в рейтинге] и приближается к сотне, что также является шансом претендовать на участие в Олимпийских играх", - приводит RUS LSM слова Лейниекса.
Генеральный секретарь LTS Янис Меллупс сказал Латвийскому радио, что не был проинформирован о случае с Висмане, и обещал дать свой комментарий позднее.
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