Эксперт рассказал, какого эффекта добьются удары дронов по территории России

Удары дронов по объектам на территории России, в основном, наносят психологический эффект, в беседе с агентством LETA оценил офицер штаба Земессардзе Латвии, майор Янис Слайдиньш.
Пострадавшие от сравнительно небольших ударов объекты не считаются военными, поэтому достигается более психологический эффект, а именно, российскому обществу дается понять, что война идет и на территории этого государства, подчеркнул эксперт.
"Москва со стороны России считается наиболее охраняемым городом, поэтому наибольшее достижение - это психологическим эффектом, из-за того, что становится ясно, что война может войти в военный, политический и экономический центр России - в Москву. Ударами показывается, что российская ПВО пропускает достаточно много, что никто не может быть в полной безопасности, в том числе в Москве", - указал эксперт.
Слайдиньш считает, что дроны не запускаются с территории Украины, а из России, возможно, даже недалеко от Московского района. "Конечно, украинская рука там, скорее всего, присутствовала, потому что не случайно украинская сторона в свое время заявила, что у нее достаточно сторонников в России, которые готовы сражаться против режима Путина", - подчеркнул эксперт.
Вопрос о том, не будут ли россияне крепче объединяться вокруг лидера режима Владимира Путина, эксперт признал, что в России подобные удары считаются терроризмом и это хорошее "средство для пропаганды России".
"Потому что Россия ведет две войны - одну в Украине, а вторую по телевидению, поэтому важно подавать ее в желаемом направлении. И одна часть общества убеждена, что Украина является террористической страной. Любая деятельность на территории России будет представлена как террористическая атака с Украины", - подчеркнул эксперт.
В ночь на вторник в Москве в результате удара дронов вновь нанесены разрушения небоскребу в бизнес-центре "Москва-сити", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что этому зданию, которое называется "IQ-квартал" и в котором находятся три министерства, были нанесены разрушения и в ночь на воскресенье, когда дроны причинили ущерб двум небоскребам "Москва-сити".
В ночь на воскресенье в результате удара дронов были нанесены разрушения этажу, на котором находится Министерство цифрового развития, а в ночь на вторник разрушен этаж, где расположено Министерство экономического развития.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!