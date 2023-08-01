Видео ⟩ Кубок Стэнли побывал в Риге! Блюгер представил его любителям хоккея

Трофей был выставлен в Музее Рижской биржи на Домской площади в 16 часов. В мероприятии принял участие и сам Блюгер.

Видео: Кубок Стэнли в Риге

Представляемый Блюгером клуб "Вегас Голден Найтс" в прошедшем сезоне впервые в истории стал чемпионом НХЛ, обыграв в финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли команду "Флорида Пантерз".

28-летний латвийский хоккеист в серии плей-офф принял участие в шести матчах, забросил одну шайбу, отдал одну результативную передачу и набрал коэффициент полезности +1.

Этим летом Блюгер стал свободным агентом и подписал однолетний контракт с командой "Ванкувер Кэнакс" с зарплатой в размере 1,9 миллиона долларов (около 1,7 миллиона евро).

В опубликованном на сайте "Кэнакс" интервью Блюгер рассказал, что сначала покажет кубок в доме родителей своей семье и друзьям, а затем его в разных местах Риги смогут увидеть фанаты, у которых будет возможность сфотографироваться с престижным трофеем.

"До сих пор единственный раз, когда латвийский хоккеист завоевывал Кубок Стэнли - в 1996 году, когда Сандис Озолиньш сделал это с "Колорадо", - напомнил об исторических событиях Блюгер.

В 90-е годы Кубок Стэнли в Латвию не привозили, однако этой весной в целях рекламы трофей НХЛ впервые прибыл в Ригу, где его сможет осмотреть узкий круг людей.

"Так что это будет первый раз, когда кубок по-настоящему привезут [в Латвию]. Думаю, что важно показать его обществу", - добавил Блюгер.