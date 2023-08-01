Видео ⟩ Полицейские нашли уснувшего за рулем пьяного водителя. Проснувшись, он попытался сбежать

Сотрудники полиции остановили оперативный транспорт и начали с мужчиной разговор, а также зафиксировали его личные данные. Так как у полицейских возникли подозрения, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, ему указали, что в таком состоянии управлять автомобилем недопустимо.

Пару минут спустя водитель, игнорируя указания полиция, начал движение, и полицейские его незамедлительно остановили. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, в частности, к нему ранее уже был применен запрет на использование прав.

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые проверили концентрацию алкоголя в выдохе мужчины и констатировали опьянение более чем 2 промилле, в связи с чем мужчина был доставлен в участок для проведения дальнейших процессуальных действий.

За управлением автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение свободы на срок для одного года, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф, с лишением водительских прав на пять лет.