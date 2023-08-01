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Президент ждет тщательной проверки по факту побега задержанного из-под конвоя

rus.tvnet.lv/LETA
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Президент Эдгар Ринкевич
Президент Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša/LETA

Президент Эдгар Ринкевич ожидает, что Министерство внутренних дел (МВД) и руководство Государственной полиции проведут тщательную проверку, почему стал возможен побег задержанного из-под полицейского конвоя.

Как заявил сегодня журналистам Ринкевич, на предстоящем заседании Совета по национальной безопасности 17 августа будет в более широком контексте оцениваться политика наказаний. Тогда же должна быть предоставлена информация о выводах по конкретному делу.

По словам президента, необходимо, чтобы МВД и Госполиция выяснили, как произошел побег задержанного и были ли меры по его задержанию соразмерными.

"Пока не проведено внутреннее расследование и нет ясности, я воздержусь от преждевременных суждений. В отдельных случаях у меня есть вопросы к Государственной полиции", - сказал Ринкевич.

По словам президента, в разговоре с министром внутренних дел он заявил, что ожидает от Госполиции более жестких действий в ответ на преступления на почве ненависти или инциденты, подобные произошедшему на юрмальском пляже, когда агрессивно настроенные отдыхающие вступили в конфликт со спасателями и муниципальными полицейскими.

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