Фото ⟩ Королева красоты из Латвии привезла очередную корону

Фото: Пресс-фото

Анастасия с волнением рассказала, что улетела на конкурс красоты Miss Adriatic Europe сразу после отчетного концерта учеников латвийской джазовой певицы Ольги Пирагс, где она была среди выступающих. Вместе со своим национальным директором Ингой Радугой она прибыла в Хорватию 24 июля. Сам конкурс проходил с 26 по 29 июля.

"Конкурс был не таким, как всегда. Он отличался тем, что на нем было время отдохнуть. Это меня очень обрадовало! Мы смогли немного погреться на солнышке. Инга на протяжении всего конкурса поддерживала меня, потому что я очень волновалась", - вспоминает Анастасия.

Она нервничала, потому что конкуренция была серьезная:

"Это был первый конкурс, на котором все участницы хорошо ходили по подиуму. Это и заставило меня немного понервничать. Тут я почувствовала конкуренцию! Было много высоких девушек. Кстати, все наряды организаторы конкурса предоставляли сами".

Анастасия с грустью добавила, что ей досталось не совсем эффектное платье по сравнению с другими конкурсантками. Впрочем, это не помешало ей выступить и показать себя достойно.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

"Я заняла достойное второе место, чем очень горжусь! Этот факт доказывает, что прекраснее всего не платье, которое надето на тебе, а то, как ты держишься и чувствуешь себя.

В качестве приза я получила 1 тысячу евро и поездку в Дубровник на два дня. И, конечно, прекрасную корону! Но я обещаю, что в скором времени привезу в Латвию корону за первое место", - с улыбкой добавляет Настя.

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