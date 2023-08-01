"Валмиера" с общим счётом 10:0 вышла в третий раунд Лиги конференций

"Валмиера" на своём поле уверенно обыграла "Тре Пенне" из Сан-Марино в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций. Встреча завершилась со счётом 7:0.

Уже на 3-й минуте Максим Тонишев вывел вперёд хозяев поля, а на 6-й минуте Джакомо Нигретти срезал мяч в собственные ворота после прострела Алвиса Яунземса. На 9-й минуте Роберт Вейп сделал счёт крупным, а на 12-й минуте Фрай Кайрамени забил четвёртый гол в ворота сан-маринцев.

На 68-й минуте Тонишев оформил дубль, а пять минут спустя сенегалец Алиун Ндойе головой забил шестой гол в ворота гостей. Окончательный счёт на 3-й компенсированной минуте установил Яунземс, который в этой встрече отметился двумя голевыми передачами.

Напомним, неделю назад "Валмиера" на выезде одержала победу со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргиса Калнса по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 10:0 и вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграют с победителем пары "Атлетик Эскальдес" (Андорра) - "Партизани" (Албания).

В четверг, 3 августа, латвийский футбольный клуб RFS во втором квалификационном раунде Лиги конференций на выезде проведёт ответный матч с азербайджанским клубом "Сабах" (первая игра - 0:2), "Рига" у себя дома сыграет с венгерским клубом "Кечкемет" (первая игра - 1:2), а "Ауда" на выезде встретится со словацким "Спартаком" из Трнавы (первая игра - 1:1).

Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.