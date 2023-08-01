Главное за 1 августа ⟩ Месяц до часа Х, "Родина-мать" без герба СССР и впечатляющая авария BMW на Краста

Кадры, достойные фильмов, в субботу, 29 июля, приготовил для рижан безрассудный водитель BMW. Не думая о других участниках дорожного движения, на улице Краста он не справился с управлением и на глазах у всех несколько раз перевернулся, сообщает передача Degpunktā.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу с призывом к Кабинету министров выплатить единовременные компенсации в размере не менее 50 000 евро каждому из несовершеннолетних детей убитой в Екабпилсе женщины, сообщили агентству LETA в пресс-службе президента.

С сегодняшнего дня на всех автобусных и троллейбусных маршрутах предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme посадка пассажиров после 21:00 будет организована через передние двери, сообщили на предприятии.

Анна получала минимальную зарплату и еще зарабатывала на другом рабочем месте. Пять лет назад, когда ей было чуть больше 50 лет, она стала думать о том, что такой маленькой пенсии не хватит, что надо немножко накопить. Выбрала 3-й пенсионный уровень в одном из крупнейших коммерческих банков Латвии, которые активно рекламировали консервативный план для людей предпенсионного возраста, обещая, что риска будет не так много, как в случае динамических планов, где колебания выравниваются только в более длительный период.

Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении по делу, когда несколько мужчин в Виляны прошли по улице с символами, прославляющими тоталитарный режим.

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