Ровно через месяц, 1 сентября, тысячи латвийцев с российскими паспортами могут оказаться в Латвии "вне закона", в столице Украины Киеве с монумента "Родина-мать" сняли герб СССР, а в транспорт Риги теперь по вечерам можно зайти только через переднюю дверь. Об этом и не только читайте в ежедневной подборке RUS TVNET о самом главном за вторник, 1 августа.
Главное за 1 августа ⟩ Месяц до часа Х, "Родина-мать" без герба СССР и впечатляющая авария BMW на Краста
Новости Латвии:
Ровно через месяц, 1 сентября, тысячи латвийцев с российскими паспортами могут оказаться в Латвии "вне закона". Такой сценарий коснется тех, кто до этого срока не предпримет никаких действий, требуемых поправками к Закону об иммиграции. Но что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого? Собрали всю необходимую информацию в одном месте.
К ипотечным кредитам необоснованно применяется процентная ставка EURIBOR, и, таким образом, отдельные банки получают гиперприбыль, считает председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Янис Рейрс.
На прошлой неделе, 28 июля, прокуратура Латгальского окружного суда отменила постановление о прекращении уголовного процесса в связи с избиением ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна в Даугавпилсе, сообщает агентство LETA.
Латвийский хоккеист Теодор Блюгер рассказал, что чемпионский трофей НХЛ Кубок Стэнли будет привезен в Ригу 11 августа.
С сегодняшнего дня ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) возобновляет начисление штрафных процентов за просроченные платежи, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.
30 июля 2023 года при трагических обстоятельствах скончалась фармаколог и врач-психиатр Санта Пурвиня, сообщает Университетская клиническая больница им. Паула Страдиня.
Кадры, достойные фильмов, в субботу, 29 июля, приготовил для рижан безрассудный водитель BMW. Не думая о других участниках дорожного движения, на улице Краста он не справился с управлением и на глазах у всех несколько раз перевернулся, сообщает передача Degpunktā.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу с призывом к Кабинету министров выплатить единовременные компенсации в размере не менее 50 000 евро каждому из несовершеннолетних детей убитой в Екабпилсе женщины, сообщили агентству LETA в пресс-службе президента.
С сегодняшнего дня на всех автобусных и троллейбусных маршрутах предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme посадка пассажиров после 21:00 будет организована через передние двери, сообщили на предприятии.
Анна получала минимальную зарплату и еще зарабатывала на другом рабочем месте. Пять лет назад, когда ей было чуть больше 50 лет, она стала думать о том, что такой маленькой пенсии не хватит, что надо немножко накопить. Выбрала 3-й пенсионный уровень в одном из крупнейших коммерческих банков Латвии, которые активно рекламировали консервативный план для людей предпенсионного возраста, обещая, что риска будет не так много, как в случае динамических планов, где колебания выравниваются только в более длительный период.
Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении по делу, когда несколько мужчин в Виляны прошли по улице с символами, прославляющими тоталитарный режим.
За рубежом:
В Киеве с монумента "Родина-мать" сняли герб СССР, чтобы вместо него установить герб Украины, сообщило Министерство культуры страны, указав, что работы, которые были начаты 30 июля, ведутся по графику.
В ночь на вторник деловой комплекс "Москва-Сити" вновь подвергся атаке беспилотников. Как и во время прошлой атаки, произошедшей в ночь на воскресенье, дрон попал в "правительственную" башню так называемого IQ-квартала, где расположены офисы нескольких федеральных министерств. Власти России возлагают ответственность на Украину, однако в Киеве причастность к инцидентам не признают.
Среди 200 самых богатых людей России по версии журнала Forbes вторжению в Украину способствовал 81 миллиардер, свидетельствует составленный российским изданием "Проект" список с именами российских бизнесменов, которые помогли российскому военному комплексу после 2014 года.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильскому каналу GloboNews заявил, что президент России Владимир Путин не сможет вести войну против Украины долго и не сможет прожить даже 10 лет.
В ночь на вторник в Москве в результате удара дронов вновь нанесены разрушения небоскребу в бизнес-центре "Москва-Сити", сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Британские власти начали тормозить "зеленую революцию" в энергетике и транспорте, пообещали выдать сотни лицензий на добычу нефти и газа и смягчили требования к выбросам в атмосферу. Правительство Риши Сунака кивает на российскую агрессию и недовольство населения, а оппозиция обвиняет его в попытке заработать очки перед выборами в ущерб борьбе с изменением климата.
Интересное чтиво:
С 26 по 30 июля в Юрмале с размахом прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Предлагаем взглянуть на сценические костюмы музы мероприятия Лаймы Вайкуле в этом году.
На прошлой неделе состоялась презентация книги "Ak, sievietes" сестры Раймонда Паулса Эдите Пауле-Вигнере. Эту работу автор посвятила жене брата - Лане Пауле. Однако сама Лана на мероприятие прибыть не смогла, сообщает издание Privātā Dzīve.
Звезда мирового бокса украинский боксер-тяжеловес Александр Усик со своей командой в Польше готовится к бою с британцем Даниэлем Дюбуа. В интервью польскому изданию Przegląd Sportowy он рассказал не только о предстоящем бое, но и о разрушениях, которые продолжает приносить Россия.
Третья ракетка Латвии Даниэла Висмане в прошедшие выходные выиграла парный турнир в Германии в паре с россиянкой Дарьей Астаховой, которая выступала в нейтральном статусе. По словам генерального секретаря Латвийского олимпийского комитета (LOK) Карлиса Лейниекса, от Висмане потребовали объяснений, сообщает RUS LSM со ссылкой на Латвийское радио.
Удары дронов по объектам на территории России в основном производят психологический эффект, в беседе с агентством LETA заявил латвийский офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.
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