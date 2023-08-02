Похищение родителями собственных детей из приюта в Литве: их задержали при попытке прорваться в Беларусь

"Похищенные 18 июля дети были обнаружены сегодня около 12:50 в Игналинском районе, недалеко от государственной границы с Беларусью. Сейчас дети в безопасности, идет процесс передачи", - сообщил глава Каунасского уездного комиссариата полиции Миндаугас Баршис.

По его словам, родители, дети и человек, который их перевозил, были задержаны литовскими пограничниками. Они остановили автомобиль Ford Focus с немецкими номерами, который попытался скрыться на скорости 100 км/ч, примерно в 1 км от границы с Беларусью.

Напомним, по информации литовских СМИ, 18 июня в 9:55 утра супруги Инга и Миндаугас Вильчинскасы самовольно забрали из детского центра Pastogė в Каунасе трех детей - 2018, 2016 и 2014 годов рождения.

Дети попали в приют в мае этого года на основании решения суда. Детей забрали из семьи из-за того, что они не посещали детский сад и школу, родители не создавали условия для их социализации и отказывались соблюдать законодательство Литвы.

Отец детей заявил, что является представителем движения суверенных граждан. Люди, которые являются сторонниками этого движения, не признают правовую систему и государство.

"Несколько десятков суверенов, считающих себя гражданами СССР или ЛССР, активно действуют и в Литве. Некоторые из них публично заявляют о своей ностальгии по советскому времени, об уважении к памятникам советским воинам, раньше они сотрудничали с прокремлевскими пропагандистами в Литве, ездили в Беларусь "улучшать" двусторонние отношения и положительно оценивали режим этой страны", - сообщали ранее в Департаменте госбезопасности Литвы.