Фото ⟩ Новый налет дронов Shahed: взрывы в Киеве и портах Дуная

Украинские Telegram-каналы сообщили, что в Киеве слышны взрывы, по их данным, это стрельба ПВО по дронам-камикадзе Shahed.

Кроме того, мониторинговые каналы Украины сообщили еще о нескольких Shahed, которые летели в направлении украинских портов на Дунае: Килии, Измаила и Рени.

Чуть позже глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщает, что этой ночью в результате российского удара дронами по портам на Дунае там вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

"По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования", - сказано в Telegram-канале Кипера.

По данным Воздушных сил ВСУ, системам ПВО удалось сбить 23 дрона Shahed.

В результате атаки пострадала портовая инфраструктура Одесской области, в Киеве обломками БПЛА поврежден фасад административного здания.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о ночной атаке российской армии.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много Shahed. К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны.

Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности.

Все наши оперативные службы сработали эффективно. Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", - заявил президент Украины.

Уже сообщалось, что Россия, выйдя 17 июля из "зерновой сделки" об экспорте украинской сельхозпродукции морем, обстреливает и бомбит ракетами и дронами украинские порты.