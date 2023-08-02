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Новый налет дронов Shahed: взрывы в Киеве и портах Дуная

rus.tvnet.lv
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Фото: Aleksandr Gusev/Aleksandr Gusev/PACIFIC P/SIPA

В ночь на среду, 2 августа, Россия вновь запустила по целям в Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях севера, востока и центра Украины, а также в Одесской области.

Украинские Telegram-каналы сообщили, что в Киеве слышны взрывы, по их данным, это стрельба ПВО по дронам-камикадзе Shahed.

Кроме того, мониторинговые каналы Украины сообщили еще о нескольких Shahed, которые летели в направлении украинских портов на Дунае: Килии, Измаила и Рени.

Чуть позже глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщает, что в результате российского удара этой ночью дронами по портам на Дунае там вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

"По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования", - сказано в Telegram-канале Кипера.

Уже сообщалось, что Россия, выйдя 17 июля из "зерновой сделки" об экспорте украинской сельхозпродукции морем, обстреливает и бомбит ракетами и дронами украинские порты.

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