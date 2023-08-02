Видео ⟩ Домашние животные похоронены у мемориала в Елгаве. Это законно?

Владелец кладбища животных Citi medibu lauki, говорит, что при кремации животного его владелец получает взамен прах. Доступны различные урны, но следует обратить внимание на то, является ли поставщик услуг законным.

Третий законный способ попрощаться с животным - похоронить его на своей территории, однако при этом необходимо учитывать множество важных факторов.

Например, чтобы владелец животного владел землей, на которой зарыт питомец, и она не находится в открытом доступе. Также место захоронения не должно располагаться вблизи многоквартирных домов, труп должен быть закопан на глубину не менее одного метра, и это место не должно располагаться рядом с водоемами. При погребении питомца нельзя ставить памятник.