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Во вторник в Крыму прогремел взрыв

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Дрон
Дрон Фото: Unsplash

Во вторник, 1 августа, на Балаклавской стороне оккупированного Россией Крымского полуострова прогремел взрыв, сообщает новостной Telegram-канал ASTRA.

По одной версии, взрыв произошел на российской военно-морской базе в Балаклаве, по другой - в районе Севастопольской ТЭЦ. Не исключено, что удар был нанесен по военным складам.

В то же время назначенный российскими властями губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сбитом беспилотнике.

"На земле произошел взрыв, загорелась трава и кусты", - сообщил представитель российских властей.

Как ранее сообщало Главное разведывательное управление Украины, 28 июля поздно ночью в Казачьей бухте в Крыму взорвался склад боеприпасов российской армии.

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