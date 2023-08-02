Во вторник в Крыму прогремел взрыв

По одной версии, взрыв произошел на российской военно-морской базе в Балаклаве, по другой - в районе Севастопольской ТЭЦ. Не исключено, что удар был нанесен по военным складам.

В то же время назначенный российскими властями губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о сбитом беспилотнике.

"На земле произошел взрыв, загорелась трава и кусты", - сообщил представитель российских властей.

Как ранее сообщало Главное разведывательное управление Украины, 28 июля поздно ночью в Казачьей бухте в Крыму взорвался склад боеприпасов российской армии.