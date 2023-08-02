Жителям на правом берегу Даугавы отключат горячую воду

В четверг, 3 августа, на всем правом берегу Даугавы не будет горячей воды. Об этом сообщает Rīgas siltums на своей официальной странице.
Сообщается, что компания Rīgas siltums будет проводить проверку гидравлической безопасности тепловых сетей.
Проверка проводится для своевременной подготовки к отопительному сезону и выявления возможных повреждений тепловых сетей.
Во время проверки горячей воды не будет у жителей Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеков, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Сканстес, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.
Для безопасности жителей, чтобы горячий теплоноситель (вода, окрашенная в зеленый цвет) не просочился в окружающую среду при повреждении тепловых сетей, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до +45 градусов, поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже вечером в среду, 2 августа.
Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена уже вечером того же дня.
В местах, где будут обнаружены повреждения тепловых сетей, возможны перебои с подачей горячей воды до их устранения.
При проведении проверок тепловые сети являются объектами повышенной опасности - давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер.
В свою очередь, Rīgas namu pārvaldnieks начал оповещать жильцов, что горячая вода будет отключена уже 2 августа.
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