На границе с Беларусью не зафиксирована деятельность ЧВК "Вагнер"

Он отметил, что риски для безопасности в непосредственной близости от границы с Беларусью высоки уже в течение двух лет с тех пор, как она начала использовать мигрантов для гибридной войны, а появление в Беларуси "Вагнера" еще больше увеличило эти риски.

С усилением угроз для безопасности пограничники готовят специальные группы, в непосредственной близости от границы размещен отряд спецназначения и приняты другие меры. Достаточно близко к границе размещены ресурсы Национальных вооруженных сил, а также ведется сотрудничество со спецподразделениями Министерства внутренних дел.

Как сообщил Пуятс, в первом полугодии этого года из Беларуси в Латвию пыталось попасть больше нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый год. По наблюдениям пограничников, если в 2021 году было больше ситуаций, когда одни и те же нелегальные мигранты, которых не пускали в страну, появлялись в разных местах на границе, то сейчас наблюдается смена мигрантов, хотя не исключено, что некоторые группы пытаются проникнуть в Латвию неоднократно.

В этом году предотвращено нелегальное проникновение через латвийско-белорусскую границу почти 5200 человек, а более 260 человек были пропущены по гуманитарным соображениям. В прошлом году было предотвращено 5286 случаев нелегального пересечения границы, а по гуманитарным соображениям принято 217 человек.