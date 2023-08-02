Видео ⟩ На Саркандаугаве бензовоз столкнулся с грузовым поездом

Вечером во вторник, 1 августа, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено столкновение грузового поезда с бензовозом.
Sadursme.lv опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как грузовик столкнулся с поездом на железнодорожных путях.
В описании указано, что авария произошла в понедельник, 31 июля. Столкновение поезда и грузовика произошло в микрорайоне Саркандаугава. Водитель грузовика, перевозившего топливо, не соблюдал соответствующие знаки и не удостоверился в безопасности движения.
Портал RUS TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.