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Видео ⟩ На Саркандаугаве бензовоз столкнулся с грузовым поездом

rus.tvnet.lv
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Момент аварии
Момент аварии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером во вторник, 1 августа, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено столкновение грузового поезда с бензовозом.

Sadursme.lv опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором видно, как грузовик столкнулся с поездом на железнодорожных путях.

В описании указано, что авария произошла в понедельник, 31 июля. Столкновение поезда и грузовика произошло в микрорайоне Саркандаугава. Водитель грузовика, перевозившего топливо, не соблюдал соответствующие знаки и не удостоверился в безопасности движения.

Портал RUS TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. 

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