Возлюбленная Порзиньгиса поздравила его с днем рождения, показав невиданные ранее кадры

Лаура поделилась в Instagram несколькими милыми кадрами и пожеланиями.

"Всего самого лучшего и даже больше!" - написала возлюбленная Порзиньгиса.

Она поделилась фотографиями пары, которые ранее не публиковались.

Как известно, Кристап и Лаура в отношениях уже примерно три года.