Возлюбленная Порзиньгиса поздравила его с днем рождения, показав невиданные ранее кадры

2 августа свой 28-й день рождения празднует звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис. Его возлюбленная Лаура Визла трогательно поздравила спортсмена в соцсетях.
Лаура поделилась в Instagram несколькими милыми кадрами и пожеланиями.
"Всего самого лучшего и даже больше!" - написала возлюбленная Порзиньгиса.
Она поделилась фотографиями пары, которые ранее не публиковались.
Как известно, Кристап и Лаура в отношениях уже примерно три года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!