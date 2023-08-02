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Возлюбленная Порзиньгиса поздравила его с днем рождения, показав невиданные ранее кадры

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2 августа свой 28-й день рождения празднует звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис. Его возлюбленная Лаура Визла трогательно поздравила спортсмена в соцсетях.

Лаура поделилась в Instagram несколькими милыми кадрами и пожеланиями. 

"Всего самого лучшего и даже больше!" - написала возлюбленная Порзиньгиса.

Она поделилась фотографиями пары, которые ранее не публиковались.

Как известно, Кристап и Лаура в отношениях уже примерно три года. 

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