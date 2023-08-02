Середина недели, 2 августа, а новостей хватит на несколько дней вперед. Жителям столицы стоит приготовиться к отсутствию воды на правом берегу, а всем странам Балтии - к происходящим в Балтийском море военным учениям России. Много новостей приходят с военных действий в Украине, что влияет и на другие страны - так Дом Москвы в Риге отказывается от своего названия. Об этих и других событиях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 2 августа ⟩ Больше не Дом Москвы, отключение горячей воды и учения России в Балтийском море
Новости Латвии:
Дом Москвы отказывается от своего названия. Более того, сегодня, 2 августа, произошел демонтаж надписи "Maskavas nams/Дом Москвы" со здания по адресу: ул. Марияс, 7. Об этом со ссылкой на главу представительства Московского центра международного сотрудничества Эдуарда Цеховала сообщает портал Freecity.lv.
Певица Лайма Вайкуле в гостях у программы Ar dziesmu par dzīvi ("С песней о жизни") на "Радио SWH" рассказала о разрыве связей с музыкантами и коллегами, которые по-прежнему поддерживают Россию после ее вторжения в Украину. Знаменитость также призналась, что потеряла несколько миллионов на косметическом бизнесе в России.
В четверг, 3 августа, на всем правом берегу Даугавы не будет горячей воды. Об этом сообщает Rīgas siltums на своей официальной странице.
Вечером во вторник, 1 августа, в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено столкновение грузового поезда с бензовозом.
Программа Bez Tabu провела эксперимент, отправившись в Литву и Эстонию, чтобы сравнить цены на любимые продукты питания.
Хотя сентябрь традиционно считается месяцем сбора урожая, июль и август тоже очень и очень плодородны. Те, у кого есть свои огороды, видят это в своих теплицах и садах, а остальные - на рынке. Receptes.lv совершил небольшую прогулку, чтобы посмотреть, какие лакомства, выращенные в Латвии, продаются сегодня. И главное - по каким ценам?
В Европе, в том числе в странах Балтии, все чаще можно наблюдать значительное снижение цен на электроэнергию в середине дня благодаря многочисленным солнечным электростанциям, сообщает Diena.
В предстоящие выходные дни и в понедельник, 7 августа, в Латвию может прийти жара с ливнями и разрушительными грозами, после чего наступит более прохладная и дождливая погода, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
За рубежом:
В среду, 2 августа, Минобороны России объявило о начале военно-морских учений в Балтийском море.
В первые месяцы начатой Россией войны в Украине большое значение приобрели турецкие беспилотники Bayraktar. В Интернете появились видеоролики, демонстрирующие зрелищную атаку дронов на танки российской армии и другую военную технику. Но в последние месяцы нет никаких признаков того, что знаменитые дроны отличились в боях. В Украине вообще еще используют Bayraktar? Объясняет военный эксперт.
В ночь на среду, 2 августа, Россия вновь запустила по целям в Украине дроны-камикадзе. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях севера, востока и центра Украины, а также в Одесской области.
Российским войскам впервые удалось уничтожить переданную Украине шведскую боевую машину пехоты CV90, сообщает американское издание Forbes.
Посол Польши был вызван в МИД Украины во вторник, 1 августа, в связи с заявлениями сотрудника Офиса президента Польши, обвинившего Киев в неблагодарности.
В ходе российской агрессии количество украинцев, потерявших одну или несколько конечностей, достигло от 20 000 до 50 000, и эти цифры можно сравнить с масштабами Первой мировой войны, сообщает американское издание Wall Street Journal.
Менеджер по маркетингу сети Rimi в Эстонии Марта Вихтре пояснила, что видеоролик привлекает внимание сотрудников службы поддержки клиентов. Впрочем, окажется он полезным и для некоторых клиентов, которые привыкли хамить продавцам.
В Скандинавии обнаружена руда, с помощью которой можно избежать нехватки фосфора в ближайшие несколько десятилетий. Крупные фосфатные руды обнаружены на юго-западе Норвегии, и они могут быть достаточно крупными для полного обеспечения потребностей в производстве электромобилей, солнечных панелей и удобрений по меньшей мере в ближайшие 50 лет.
Интересное чтиво:
Этим летом впервые за несколько лет я пришёл на стадион "Сконто" не как представитель СМИ, а как обычный болельщик. До начала футбольного матча примерно 20 минут, на трибунах в это время там делать нечего.
"Я очень люблю Латвию. Вы же, наверное, знаете, что я на четверть латышка", - сказала в интервью RUS TVNET украинская оперная певица Мария Максакова, которая выступила на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 28 июля.
18 июля в Литве родители самовольно забрали из приюта трех своих детей - 5, 7 и 9 лет. Все это время их разыскивала полиция. Родителей и детей задержали во вторник, 1 августа, на литовско-белорусской границе, пишет белорусский портал "Зеркало" со ссылкой на kauno.diena.lt.
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