Главное за 2 августа ⟩ Больше не Дом Москвы, отключение горячей воды и учения России в Балтийском море

Менеджер по маркетингу сети Rimi в Эстонии Марта Вихтре пояснила, что видеоролик привлекает внимание сотрудников службы поддержки клиентов. Впрочем, окажется он полезным и для некоторых клиентов, которые привыкли хамить продавцам.

В Скандинавии обнаружена руда, с помощью которой можно избежать нехватки фосфора в ближайшие несколько десятилетий. Крупные фосфатные руды обнаружены на юго-западе Норвегии, и они могут быть достаточно крупными для полного обеспечения потребностей в производстве электромобилей, солнечных панелей и удобрений по меньшей мере в ближайшие 50 лет.

Интересное чтиво:

Этим летом впервые за несколько лет я пришёл на стадион "Сконто" не как представитель СМИ, а как обычный болельщик. До начала футбольного матча примерно 20 минут, на трибунах в это время там делать нечего.

"Я очень люблю Латвию. Вы же, наверное, знаете, что я на четверть латышка", - сказала в интервью RUS TVNET украинская оперная певица Мария Максакова, которая выступила на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 28 июля.

18 июля в Литве родители самовольно забрали из приюта трех своих детей - 5, 7 и 9 лет. Все это время их разыскивала полиция. Родителей и детей задержали во вторник, 1 августа, на литовско-белорусской границе, пишет белорусский портал "Зеркало" со ссылкой на kauno.diena.lt.