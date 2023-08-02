Прятали в старом диване. В Дрейлиньском лесу задержаны люди за хранение наркотиков

В среду, 2 августа, в Дрейлиньском лесу задержаны лица, которые в тайнике, в старом диване, хранили значительное количество наркотических веществ. Об этом в Facebook проинформировала муниципальная полиция Ропажского края.
В Дрейлиньском лесном массиве были замечены сидящие в машине лица, которые, увидев полицейских, проявляли усиленную нервозность.
Когда полицейские подошли к машине, один из людей попытался поставить под сиденье полиэтиленовую упаковку с желто-коричневым порошком.
На вопрос о содержании упаковки человек признал, что это амфетамин и его наняли, чтобы извлечь из леса спрятанные в тайнике (старом диване) наркотические вещества.
У людей было найдено 2 кг амфетамина и 8 г кокаина.
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