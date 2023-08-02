Сборная Латвии по баскетболу начала путь к ЧМ с победы

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Роланд Шмитс с 17 очками. 14 очков принес Артур Страутиньш, по 12 очков - Дайрис Бертанс и Андрей Гражулис, у которого было еще и три заблокированных броска. Ещё 10 очков в копилку латвийской сборной принес Артур Жагарс.

Стоит отметить, что в заявке не было юбиляра Кристапа Порзиньгиса, а также Дависа Бертанса, Анджея Пасечника и Яниса Тиммы - их подготовка происходит согласно индивидуальному графику.

После проверочной игры со Швецией латвийские баскетболисты вернутся в Ригу, где 5 августа встретятся с Грузией, 12 августа - с Доминиканской Республикой и 16 августа на своей площадке выступят против Финляндии. Затем планируется еще два матча в Тайване: с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии на групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии, Джакарте.