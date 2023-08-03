Польша направила дополнительные войска на восточную границу

Во вторник, 1 августа, белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Реагируя на произошедшее, Польша вызвала для обяъснений дипломатического представителя Беларуси, а также решила отправить дополнительных солдат на восточную границу, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Несмотря на то, что Беларусь отрицает нарушение воздушного пространства Польши, и изначально это отрицала и сама Польша, так как радары это нарушение не зафиксировали, после более тщательного исследования информация подтвердилась - два белорусских вертолета перелетели границу Польши. Это подтверждают и сделанные местными жителями фотографии и рассказы очевидцев.
После того, как находящиеся в Беларуси наемники ВК "Вагнер" вместе с белорусской армией начали учения недалеко от границ Польши, ситуация на приграничье стала более напряженной.
Польша регулярно предупреждает о возможных гибридных атаках и до сих пор передвинула ближе к границе уже более тысячи солдат. Реагируя на инцидент 1 августа, было принято решение укрепить границу еще больше.
Польша предупредила, что "вагнеровцы" могут выдавать себя за мигрантов и попытаться таким образом проникнуть в Евросоюз.
В Польшу по-прежнему пытаются проникнуть нелегальные мигранты, которых Варшава считает посланными Беларусью для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
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