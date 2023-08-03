Ночью Киев был атакован дронами: ПВО сбила все на подлете к городу

Ночью в небе над Киевом было сбито около полутора десятков дронов, сообщили в четверг должностные лица Украины, пишет AFP.
"Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов Shahed на Киев. И снова, как вчера, атака массированная. Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву выявлены и уничтожены почти полтора десятка воздушных целей", - сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, по предварительной информации погибших и пострадавших нет.
Попко рассказал, что атака на Киев дронами Shahed продолжалась три часа.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога, жителей призвали оставаться в бомбоубежищах.
Попко указал, что Киев атаковали дронами и в ночь на среду, когда над столицей были сбиты более десяти дронов Shahed. Вчера Россия также атаковала Измаил на Дунае с помощью беспилотников, повредив зерновые склады и офисные здания.
Галерея: Атака российских дронов на Киев и Одессу 2 августа
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