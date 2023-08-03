RFS и "Ауда" вылетели из еврокубков. "Рига" идёт дальше!

Футбольный клуб "Рига" в драматическом матче одержал победу и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций, а для "Ауды" и RFS еврокубковый сезон завершился.
"Ауда" на выезде проиграла словацкому "Спартаку" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Матч прошёл в городе Трнава и завершился победой хозяев со счётом 4:1.
Уже после первого тайма "Спартак" вёл со счётом 3:0 благодаря голам Эрика Дэниела, Марко Джуричина и Лукаша Штетины. На 75-й минуте Роман Прохазка в четвёртый раз поразил ворота латвийской команды, а на 88-й минуте Маньюмов Ачол забил гол престижа.
Таким образом, словаки по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 5:2 и вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, а для "Ауды" выступления в еврокубках завершились.
RFS также потерпел поражение на выезде, уступив азербайджанской команде "Сабах" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Матч прошёл в Баку и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Уже на 34-й минуте латвийская команда осталась в меньшинстве после удаления Артура Зюзина, но, несмотря на это, именно RFS сумела первой открыть счёт - на 67-й минуте гол забил Янис Икауниекс. Десять минут спустя Джой-Ланс Миккельс восстановил равновесие на табло, а на 4-й компенсированной минуте Эммануэль Апех принёс "Сабаху" победу.
По сумме двух встреч азербайджанцы одержали победу с общим счётом 4:1 и вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, а для подопечных Виктора Мороза еврокубковый сезон подошёл к концу.
"Рига" в драматическом матче одержала победу над венгерским клубом "Кечкемет" и вышла в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Ответный матч второго раунда прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой хозяев со счётом 3:1.
Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря голу Левенте Ваго, который воспользовался ошибкой вратаря "Риги". Хозяевам удалось сравнять счёт на 62-й минуте - автором гола стал Глоди Музинга, который отличился ударом головой.
В оставшееся время "Рига" владела преимуществом, но сумела забить лишь на 5-й компенсированной минуте - после розыгрыша углового отличился Готье Манкенда, который перевёл игру в дополнительное время.
Оба дополнительных тайма "Рига" была активнее и создала множество опасных моментов у венгерских ворот - на 108-й минуте Кемело Нгуэна отправил мяч в перекладину, а за несколько минут до этого гол Брайана Пеньи в ворота гостей был отменён из-за положения вне игры.
Путёвку в следующий отборочный раунд Лиги конференций "Риге" удалось завоевать на второй компенсированной к дополнительному времени минуте - сенегалец Мухамед Нгом прямым ударом со штрафного отправил мяч точно в сетку.
Таким образом, "Рига" по сумме двух встреч одержала победу с общим счётом 4:3 и вышла в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с нидерландским клубом "Твенте".
Напомним, ранее путёвку в третий квалификационный раунд Лиги конференций обеспечила "Валмиера", которой предстоит сыграть с албанским клубом "Партизани".
Матчи третьего отборочного раунда пройдут 10 и 17 августа.
Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.
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