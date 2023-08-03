RFS и "Ауда" вылетели из еврокубков. "Рига" идёт дальше!

По сумме двух встреч азербайджанцы одержали победу с общим счётом 4:1 и вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций, а для подопечных Виктора Мороза еврокубковый сезон подошёл к концу.

"Рига" в драматическом матче одержала победу над венгерским клубом "Кечкемет" и вышла в третий квалификационный раунд Лиги конференций. Ответный матч второго раунда прошёл на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Гости вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря голу Левенте Ваго, который воспользовался ошибкой вратаря "Риги". Хозяевам удалось сравнять счёт на 62-й минуте - автором гола стал Глоди Музинга, который отличился ударом головой.

В оставшееся время "Рига" владела преимуществом, но сумела забить лишь на 5-й компенсированной минуте - после розыгрыша углового отличился Готье Манкенда, который перевёл игру в дополнительное время.

Оба дополнительных тайма "Рига" была активнее и создала множество опасных моментов у венгерских ворот - на 108-й минуте Кемело Нгуэна отправил мяч в перекладину, а за несколько минут до этого гол Брайана Пеньи в ворота гостей был отменён из-за положения вне игры.

Путёвку в следующий отборочный раунд Лиги конференций "Риге" удалось завоевать на второй компенсированной к дополнительному времени минуте - сенегалец Мухамед Нгом прямым ударом со штрафного отправил мяч точно в сетку.

Таким образом, "Рига" по сумме двух встреч одержала победу с общим счётом 4:3 и вышла в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с нидерландским клубом "Твенте".

Напомним, ранее путёвку в третий квалификационный раунд Лиги конференций обеспечила "Валмиера", которой предстоит сыграть с албанским клубом "Партизани".

Матчи третьего отборочного раунда пройдут 10 и 17 августа.

Для попадания в групповой турнир Лиги конференций необходимо преодолеть три квалификационных этапа и раунд плей-офф.