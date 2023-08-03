"Мы русские, и мы не можем ошибаться". Как дипломаты потеряли влияние на Путина и не остановили войну

В целом и в Москве, и в Киеве, по крайней мере в публичных заявлениях, говорят, что будущее стран будет определяться на поле боя — то есть рассчитывают на ту самую абсолютную победу.
Украинские власти сетуют на то, что Россия, как это часто происходило в последние годы, опять вместо компромиссов предлагает ультиматумы — например, требует, чтобы Украина согласилась признать аннексию оккупированных территорий. «Договариваться» в таком формате в Киеве не собираются, а западные союзники публично поддерживают их в этом решении.
Сам президент Украины осенью законодательно запретил любые переговоры с Путиным. Это стало ответом на формальное присоединение к России четырех частично оккупированных областей Украины. Зеленский затем еще несколько раз повторит, что ему «неинтересно разговаривать» с российским лидером. Путин на это ответит: «не хотят и не надо».
«Если ты молоток, то каждая проблема — гвоздь»
Сейчас, в августе 2023 года, рассчитывать на то, что Россия сама решит вернуться к дипломатическим методам, точно не приходится. Свою ставку Кремль во внешней политике делал и продолжает делать на три инструмента, уверен Александр Габуев: военную машину, машину спецслужб и геоэкономическую машину (то есть торговлю энергоресурсами). По мнению эксперта, именно эти методы, а не традиционную дипломатию, Путин считает максимально эффективными — в первую очередь потому, что долгое время они работали.
«Вот Крым захватили, никого не убили, вот в Сирию влезли и так далее. Военные сказали, что вопросы решать умеют. Соответственно, если это так, если ты молоток, то каждая проблема — гвоздь. Если ты считаешь, что у тебя в руках самое эффективное оружие, ты начинаешь им максимально пользоваться», — объясняет Габуев.