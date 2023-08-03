"Мы русские, и мы не можем ошибаться". Как дипломаты потеряли влияние на Путина и не остановили войну

Почему в этих условиях дипломаты не пытаются уйти из МИД? «Это беда всех ребят, которые пересидели. Когда сидишь по 10-20 лет, у тебя атрофируются все жизненные навыки. Для тебя другой жизни нет. Ужас в глазах», — говорит собеседник Би-би-си, когда-то работавший в Кремле, не только о дипломатах, а вообще всех чиновниках путинской России.

Он рассказывает, как несколько месяцев назад видел Сергея Лаврова: «Усталый человек. Немножко ерепенящийся. Война не его стихия, а деваться ему особо некуда. Он давно себя пересидел. А куда ему идти, кроме как на пенсию — особо некуда. Ну и сидит там, охраняет свое кресло».

«Эти люди достаточно умные, но им не хватает мужества, чтобы что-то сделать. Они просто долго работают на этих должностях. Они выживальщики. Аппаратчики при путинизме», — характеризует российских дипломатов Бен Роудс.

Борис Бондарев, один из немногих покинувших МИД чиновников, признается Би-би-си, что сам, даже на фоне очевидной деградации, долго не хотел уходить с дипслужбы.

«Я не говорю, что я очень принципиальный человек. У нас были люди в МИДе, которые в 2014-м ушли. Была любимая переводчица Лаврова, якобы он чуть не в слезах просил остаться, но она сказала „нет, не могу“, — рассказывает он. — Но если бы войны не было, я бы, наверное, тоже сидел и терпел. Работа как бы неплохая. Сидишь, мучаешься, вечером выходишь — а там Женева, прекрасный город. Какая-то компенсация. И так многие думают».