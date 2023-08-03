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Нападения на пограничников: за неделю пострадали два сотрудника при исполнении

rus.tvnet.lv/LETA
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Латвийская граница
Латвийская граница Фото: Evija Trifanova/LETA

За последнюю неделю произошло два нападения на пограничников, выполнявших служебные обязанности, сообщили в Государственной погранохране.

29 июля некий гражданин Молдавии попытался повредить ограждение, разделяющее поток людей на пропускном пункте в Гребнево, а затем ногой выбил лобовое стекло автомобиля таможенной службы.

Агрессивного нарушителя попытался сдержать пограничник, мужчина напал и на него, причинив телесные повреждения. Затем гражданин Молдавии перепрыгнул через забор, попытался бежать, но был пойман.

Второе нападение произошло 1 августа в центре размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс", где гражданка Конго разнесла отведенную ей комнату, протестуя против ее дальнейшего содержания в центре.

Чтобы пресечь агрессивное поведение женщины, пограничники попытались поместить ее в специально оборудованное помещение, но женщина не выполнила требований пограничников, в том числе нанесла одному из пограничников телесные повреждения.

За нападения на пограничников в отношении указанных правонарушителей начаты уголовные производства. Полученные пограничниками телесные повреждения не опасны для жизни.

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