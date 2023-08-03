Нападения на пограничников: за неделю пострадали два сотрудника при исполнении

29 июля некий гражданин Молдавии попытался повредить ограждение, разделяющее поток людей на пропускном пункте в Гребнево, а затем ногой выбил лобовое стекло автомобиля таможенной службы.

Агрессивного нарушителя попытался сдержать пограничник, мужчина напал и на него, причинив телесные повреждения. Затем гражданин Молдавии перепрыгнул через забор, попытался бежать, но был пойман.

Второе нападение произошло 1 августа в центре размещения задержанных иностранцев "Даугавпилс", где гражданка Конго разнесла отведенную ей комнату, протестуя против ее дальнейшего содержания в центре.

Чтобы пресечь агрессивное поведение женщины, пограничники попытались поместить ее в специально оборудованное помещение, но женщина не выполнила требований пограничников, в том числе нанесла одному из пограничников телесные повреждения.

За нападения на пограничников в отношении указанных правонарушителей начаты уголовные производства. Полученные пограничниками телесные повреждения не опасны для жизни.