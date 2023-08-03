Главное за 3 августа ⟩ Новые идеи по ограничению продаж алкоголя, извинения политика и как работает план "Перехват"

Известный российский журналист Аркадий Бабченко, закидавший российское посольство в Таллинне куриными яйцами, рассказал в эксклюзивном разговоре с Rus.Postimees о том, откуда появились яйца, как была осуществлена акция и каковы ее мотивы. Бабченко заявил, что он не понимает, на кой черт посольство России, государства-террориста, функционирует в демократической свободной Эстонии.

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Мы с Марко сидим в тени дерева за столиком на туристической улице. На солнце болят глаза от белого цвета. На улице +32 градуса - телефон показывает, что "по ощущениям как +37". Мой собеседник, парень 18 лет, вынимает из кармана большую шишку марихуаны, бумажки и, продолжая болтать, начинает скручивать косяк.

Вот и наступил август! Хоть это и последний месяц лета, это вовсе не означает, что концертов и мероприятий будет меньше. Как раз-таки для тех, кто хочет провести это время по полной, RUS TVNET составил список ближайших мероприятий августа.

​Ученые-палеонтологи нашли кандидата в самые тяжелые животные из когда-либо живших на Земле. Это вымерший миллионы лет назад вид китов, которые могли весить около двухсот тонн - или даже до трехсот.

3 августа юморист Максим Галкин опубликовал видео со своей дочерью Лизой - на кадрах девочка сегодня и семь лет назад. Смотрите, как она изменилась!

Умерла советская и российская актриса Ирина Мирошниченко. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник "Известий". Артистке был 81 год.

Легендарная певица Лайма Вайкуле в программе Ar dziesmu par dzīvi ("С песней о жизни") на "Радио SWH" рассказала, как отказалась от многих карьерных возможностей в своей жизни - в том числе от мечты о роли на Бродвее.