В уходящий четверг произошло много важных событий - Министерство здравоохранения готовит новые ограничения по продаже спиртных напитков, политик Рейнис Знотиньш вышел из партии "Консервативные", а RUS TVNET рассказывает, как интересно провести время в Албании. Об этих и других новостях уходящего дня, 3 августа, расскажет RUS TVNET.
Главное за 3 августа ⟩ Новые идеи по ограничению продаж алкоголя, извинения политика и как работает план "Перехват"
Новости Латвии:
Латвия находится на первом месте в Европе по количеству потребляемого алкоголя, а в больницах резко увеличивается число пациентов в тяжелом алкогольном опьянении. Министерство здравоохранения твердо решило бороться с употреблением алкоголя в стране и готовит новые ограничения по продаже спиртных напитков.
Бывший депутат Сейма Рейнис Знотиньш вышел из партии "Консервативные" после широкого обсуждения его грубого поведения во время конфликта с соседями, сообщил лидер партии Гатис Эглитис.
В июле ажиотаж в обществе вызвало бегство преступников Мариса Ковалева и Мартиньша Цесманиса. Обоих беглецов довольно быстро поймали, задействовав план полиции "Перехват". Этот метод использовался и во время поимки самого опасного серийного убийцы советских времен Станислава Рогалева, рассказал порталу Apollo.lv бывший начальник Госполиции Юрис Рекшня.
31 июля полиция получила информацию о физическом нападении в продовольственном магазине в Екабпилсе. Стражи порядка незамедлительно отправились на место происшествия, где информация подтвердилась, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
Совсем недавно в Цесисе прошел праздник города, во время которого переполнены были не только улицы, но и скейтпарк. В разгар праздника внезапно были эвакуированы присутствующие в скейтпарке люди, так как 17-летний парень в порыве ревности несколько раз ударил ножом 16-летнего "соперника".
В четверг, 3 августа, на пешеходном переходе в Риге был сбит водитель электросамоката. Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.
За рубежом:
Саммит НАТО завершился более двух недель назад, но Литва по-прежнему живет под впечатлением от этого события. В эксклюзивном интервью порталу 15min.lt владелица гостиницы Narutis Надежда Новицкиене рассказала, каким был короткий визит Владимира Зеленского и его жены Алены Зеленской, и какой особый подарок оставили ей гости.
1 августа в Киеве и Варшаве происходили похожие события: и там, и там звучали сирены. В украинской столице – из-за угрозы ракетных атак со стороны России, а в польской таким образом отмечали 79-ю годовщину Варшавского восстания. В этот же день произошло еще одно событие, которое внесло ложку дегтя в отношения между двумя странами.
Во вторник, 1 августа, белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши. Реагируя на произошедшее, Польша вызвала для объяснений дипломатического представителя Беларуси, а также решила отправить дополнительных солдат на восточную границу, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Почему дипломатии не удалось остановить российское вторжение в Украину и предотвратить обвал в отношениях Запада и России? Одна из причин — действия российского МИД. Годами дипломаты теряли авторитет внутри системы власти, пытаясь угодить Кремлю. В итоге они превратились в пропагандистов и "роботов", не способных влиять на позицию Владимира Путина. Тот же постепенно убедился: грубая сила и ультиматумы служат ему лучше, чем общение в парламентских выражениях за столом переговоров.
Известный российский журналист Аркадий Бабченко, закидавший российское посольство в Таллинне куриными яйцами, рассказал в эксклюзивном разговоре с Rus.Postimees о том, откуда появились яйца, как была осуществлена акция и каковы ее мотивы. Бабченко заявил, что он не понимает, на кой черт посольство России, государства-террориста, функционирует в демократической свободной Эстонии.
Интересное чтиво:
Мы с Марко сидим в тени дерева за столиком на туристической улице. На солнце болят глаза от белого цвета. На улице +32 градуса - телефон показывает, что "по ощущениям как +37". Мой собеседник, парень 18 лет, вынимает из кармана большую шишку марихуаны, бумажки и, продолжая болтать, начинает скручивать косяк.
Вот и наступил август! Хоть это и последний месяц лета, это вовсе не означает, что концертов и мероприятий будет меньше. Как раз-таки для тех, кто хочет провести это время по полной, RUS TVNET составил список ближайших мероприятий августа.
Ученые-палеонтологи нашли кандидата в самые тяжелые животные из когда-либо живших на Земле. Это вымерший миллионы лет назад вид китов, которые могли весить около двухсот тонн - или даже до трехсот.
3 августа юморист Максим Галкин опубликовал видео со своей дочерью Лизой - на кадрах девочка сегодня и семь лет назад. Смотрите, как она изменилась!
Умерла советская и российская актриса Ирина Мирошниченко. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на источник "Известий". Артистке был 81 год.
Легендарная певица Лайма Вайкуле в программе Ar dziesmu par dzīvi ("С песней о жизни") на "Радио SWH" рассказала, как отказалась от многих карьерных возможностей в своей жизни - в том числе от мечты о роли на Бродвее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!