Видео ⟩ Сомалийская "бегунья" бежала 100 метров целых 22 секунды

Печальная картина открылась зрителям на Летней универсиаде в Чэнду (Китай) в женском спринте на 100 метров. Там сомалийская бегунья Насра Али Абукари преодолела дистанцию за 22 секунды, отстав от победительницы на 11 секунд.
Абукари была одета в хиджаб и шорты, больше похожие на баскетбольные. Она не была похожа на спортсменок, находившихся на старте. Когда прозвучал сигнал о начале забега, она встала со стартового блока и начала бежать. Уже на самом старте конкурентки были по меньшей мере на 10 метров впереди.
Видео мгновенно распространилось в соцсетях. Позднее выяснилось, что сомалийская бегунья попала на Универсиаду, так как является племянницей главы местной атлетической ассоциации. Ассоциация университетов Сомали подтвердила, что не отправляла в Китай ни одну бегунью.
Ever wondered what a normal person would look like in a 100 meter sprint on the world stage?— Barstool Sports (@barstoolsports) August 2, 2023
Well the President of the Somali Athletics Foundation sent his niece to the World University Games this year. And let’s just say she want very fast. pic.twitter.com/2XFVEFZhc6
"Министр спорта должен уйти в отставку. Душераздирающе больно видеть такое некомпетентное руководство. Как они могли позволить нетренированной женщине представлять Сомали? Это шокирует и выставляет нашу страну в плохом свете в международном масштабе", - написал в Twitter политический обозреватель Сомали Элхам Гарад.
Правительству потребовалось время, чтобы отреагировать на видео. Министр по делам молодежи и спорта Сомали Мохамед Барре Мохамуд принес извинения (по его словам, он не знал, как Абукари попала на соревнования) и потребовал, чтобы глава Федерации легкой атлетики Сомали ушел с отставку.
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