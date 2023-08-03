Видео ⟩ Сомалийская "бегунья" бежала 100 метров целых 22 секунды

Абукари была одета в хиджаб и шорты, больше похожие на баскетбольные. Она не была похожа на спортсменок, находившихся на старте. Когда прозвучал сигнал о начале забега, она встала со стартового блока и начала бежать. Уже на самом старте конкурентки были по меньшей мере на 10 метров впереди.

Видео мгновенно распространилось в соцсетях. Позднее выяснилось, что сомалийская бегунья попала на Универсиаду, так как является племянницей главы местной атлетической ассоциации. Ассоциация университетов Сомали подтвердила, что не отправляла в Китай ни одну бегунью.

Ever wondered what a normal person would look like in a 100 meter sprint on the world stage?



Well the President of the Somali Athletics Foundation sent his niece to the World University Games this year. And let’s just say she want very fast. pic.twitter.com/2XFVEFZhc6 — Barstool Sports (@barstoolsports) August 2, 2023

"Министр спорта должен уйти в отставку. Душераздирающе больно видеть такое некомпетентное руководство. Как они могли позволить нетренированной женщине представлять Сомали? Это шокирует и выставляет нашу страну в плохом свете в международном масштабе", - написал в Twitter политический обозреватель Сомали Элхам Гарад.

Правительству потребовалось время, чтобы отреагировать на видео. Министр по делам молодежи и спорта Сомали Мохамед Барре Мохамуд принес извинения (по его словам, он не знал, как Абукари попала на соревнования) и потребовал, чтобы глава Федерации легкой атлетики Сомали ушел с отставку.