Начинается сбор подписей за всенародные выборы президента

"Согласие" подало законопроект в начале июня, чтобы вынести эту идею на референдум, но ЦИК выявила в нем недостатки и дала партии срок до августа для их устранения. Теперь инициатива зарегистрирована, и может начинаться сбор подписей за проведение референдума.

"Согласие" считает, что должность президента не должна быть предметом политического торга, и у граждан страны должно быть право выбирать на этот пост наиболее подходящего и авторитетного человека, который сумеет эффективно руководить страной. По мнению партии, всенародные выборы президента вернут интерес общества к политике и веру в то, что народ управляет своей страной.

Сбор подписей будет проводиться в течение года - с 4 августа этого года до 3 августа следующего года. Для инициирования референдума необходимо собрать подписи около 150 000 граждан Латвии.

Идея всенародно избранного президента обсуждалась в Латвии неоднократно, в том числе предпринималось несколько попыток добиться соответствующих изменений в Сейме. Однако идея не получила политической поддержки, так как ее противники утверждают, что всенародно избранному президенту придется дать больше функций, что может создать риск концентрации власти.