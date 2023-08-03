ДТП в Золитуде: автомобиль Volvo сбил пешехода

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Кроме того, в четверг, 3 августа, в центре Риги такси сбило водителя электросамоката. Государственная полиция сообщила, что около 12:40 на перекрестке улиц Цитаделеc и Муйтас в Риге произошло столкновение автомобиля Ford и электросамоката.

Ранее уже сообщалось, что в результате дорожно-транспортных происшествий в среду, 2 августа, пострадали 14 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 120 ДТП.

В сфере дорожного движения принято 356 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 178 за превышение скорости и 3 за агрессивное вождение.

В связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато три уголовных процесса.