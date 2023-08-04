Видео ⟩ Атака морских дронов в Новороссийске: поврежден десантный корабль

В ночь на пятницу, 4 августа, российскую военно-морскую базу попытались атаковать два украинских безэкипажных катера, сказали в Министерстве РФ.

"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - цитируют российские агентства заявление министерства РФ.

РВ порту Новороссийска, возле которого, по многочисленным сообщениям местных жителей, была слышна стрельба и прогремел по крайней мере один взрыв, утром в пятницу ввели временный запрет на движение судов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).

КТК владеет нефтяным терминалом под Новороссийском.

Пресс-служба компании отметила, что терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры.

Поврежден десантный корабль

Десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения во время ночной атаки морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске, пишет "Медуза".

Ряд военных блогеров опубликовали фото и видео, на которых запечатлен идущий на буксире и накренившийся на бок военный корабль.

Также в сети появилось видео, на котором запечатлен момент возможной атаки на "Оленегорский горняк".

Источник издания "Украинская правда" заявил, что это была совместная спецоперация Службы безопасности с Военно-морскими силами Украины. Об этом же сообщают другие украинские Telegram-каналы.

"На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа. Поэтому все заявления россиян об "отбитой атаке" - фейк", - сказал собеседник "Украинской правды" в СБУ.

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджений великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Відео надане джерелами УП pic.twitter.com/raQavQp1qU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 4, 2023