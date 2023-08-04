Видео ⟩ Минобороны РФ заявило, что Новороссийск атаковали два морских дрона

В ночь на пятницу, 4 августа, российскую военно-морскую базу попытались атаковать два украинских безэкипажных катера, сказали в Министерстве РФ.

"В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы", - цитируют российские агентства заявление министерства РФ.

РВ порту Новороссийска, возле которого, по многочисленным сообщениям местных жителей, была слышна стрельба и прогремел по крайней мере один взрыв, утром в пятницу ввели временный запрет на движение судов. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК).

КТК владеет нефтяным терминалом под Новороссийском.

Пресс-служба компании отметила, что терминал не поврежден и продолжает грузить нефть на пришвартованные танкеры.

Местные жители в соцсетях высказывали предположения, что взрыв прогремел именно на терминале КТК.