Видео ⟩ Пользователей Сети позабавило сходство Тиммы и Порзиньгиса

В своих социальных сетях Тимма поделился видео, на которых он вместе с Порзиньгисом на скамье: оба аплодируют, а потом синхронно поворачивают голову.

Видео получило множество отметок "нравится" и комментариев, в которых люди не скрывают восторга видеть спортсменов рядом.

Сам Тимма подписал видео: "Братский перфекционизм. Латышская кровь!"

Как сообщалось, Сборная Латвии по баскетболу, продолжая подготовку к чемпионату мира, в среду, 2 августа, в проверочном матче, который прошел в Лиепае, победила команду Швеции со счетом 87:77 (26:22, 28:13, 15:26, 18:16).

Галерея: Сборная Латвии по баскетболу начала путь к ЧМ с победы

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Роланд Шмитс с 17 очками. 14 очков принес Артур Страутиньш, по 12 очков - Дайрис Бертанс и Андрей Гражулис, у которого было еще и три заблокированных броска. Ещё 10 очков в копилку латвийской сборной принес Артур Жагарс.

Стоит отметить, что в заявке не было юбиляра Кристапа Порзиньгиса, а также Дависа Бертанса, Анджея Пасечника и Яниса Тиммы - их подготовка происходит согласно индивидуальному графику.

После проверочной игры со Швецией латвийские баскетболисты вернутся в Ригу, где 5 августа встретятся с Грузией, 12 августа - с Доминиканской Республикой и 16 августа на своей площадке выступят против Финляндии. Затем планируется еще два матча в Тайване: с Пуэрто-Рико (20 августа) и Литвой (22 августа).

Финальный турнир чемпионата мира пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и Филиппинах. Сборная Латвии на групповом этапе встретится с Францией, Канадой и Ливаном, все матчи пройдут в столице Индонезии, Джакарте.