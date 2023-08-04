Новый гастрогид: какие кафе и рестораны Риги скандинавы оценили особенно?

"Еда - вот что побудило нас посетить Ригу на этот раз, и мы были удивлены тем, что обнаружили. Кажется, что кулинарный ландшафт города изменился за последние годы, и многие молодые повара выросли в своем мастерстве, внедряя новые и захватывающие концепции. Шеф-повара смело мечтают и ставят перед собой высокие цели, выбирая высококачественное сырье. Мы видели, что многие рестораны делают упор на экологичность, тем самым продвигая захватывающую и разнообразную кулинарную среду Риги", - сказал Андерс Хуса, автор Рижского гастрономического путеводителя.

Андерс Хуса вошел в число 50 лучших мировых экспертов по вкусу (TasteHunters).

Ресторанный критик и эксперт в области гастрономии Андерс Хуса вместе с создателем контента и супругой Катлин Ора за неделю посетил 23 заведения общепита в Риге и дал свою оценку.

Чтобы представить гастрономическое предложение Риги, в путеводитель включены такие места общественного питания, как рестораны MAX Cekot, Tails, Barents, 3Pavāri и др. Однако для полноты картины были оценены и такие характерные для Риги заведения, как Kalve Cafe, Space Falafel, Kūkotava, Street Pizza в Агенскалне, Molbery и Mīkla Bakery. В итоге были созданы описания 21 объекта, хотя изначально планировалось выделить 10 ярких мест.

​Новый путеводитель должен послужить источником вдохновения для гостей Риги.