В последний рабочий день недели произошло множество событий - скончалась жена Раймонда Паулса Лана, шесть тысяч граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо с просьбой покинуть Латвию и разбор главного политического скандала Латвии последних дней. Об этих и других новостях уходящей пятницы, 4 августа, расскажет RUS TVNET.
Главное за 4 августа ⟩ Скончалась жена Паулса, граждан РФ могут попросить уехать и открытие фестиваля
Новости Латвии:
Шесть тысяч граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) с просьбой покинуть Латвию, сообщил передаче "Сегодня вечером" на Rus.LSM глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.
Главный скандал Латвии - пьяный экс-депутат Рейнис Знотиньш, который "создал эту страну". К счастью, полиция отреагировала на конфликт здраво, не посмотрев на прежние заслуги политика. Но насколько показательна эта ситуация, особенно в контексте непростых межэтнических отношений.
В пятницу, 4 августа, стало известно, что жена Раймонда Паулса Лана скончалась, сообщает служба новостей Латвийского телевидения в Twitter.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало несколько человек в рамках уголовного процесса за неоднократную постановку ложных медицинских диагнозов в обмен на льготы.
Государственная полиция задержала молодого человека, который нанес ножевое ранение женщине-продавцу в продуктовом магазине в Даугавпилсе.
За рубежом:
Министерство обороны России официально подтвердило информацию об атаке морских дронов на Новороссийск. Ранее жители города сообщали о взрывах, пишет Русская служба BBC. При атаке был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".
С 2014 года Россия целенаправленно меняет национальный состав на оккупированных территориях Украины. С началом новой фазы войны в 2022 году эта политика Москвы приобрела новые масштабы.
Свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум через газету призвал США и другие страны помочь ему в восстановлении конституционного порядка и заявил, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля может оказаться под влиянием России в лице ЧВК "Вагнер".
Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии, сообщают российские информагентства.
Украинской армии удалось уничтожить одно из самых мощных крупнокалиберных орудий России - самоходную гаубицу 2С7 "Пион" в Донецкой области.
Интересное чтиво:
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Апрель 1986 года вошел в историю как один из самых трагических. Авария на Чернобыльской АЭС и долгое молчание советских властей сказались на жизни нескольких тысяч человек - части из них пришлось покинуть свои дома, другие мучились от последствий радиации, а третьи рисковали жизнью и здоровьем, чтобы ликвидировать последствия аварии. Витаутс Лиепа был одним из них.
В пятницу, 4 августа, стартует популярный летний фестиваль Summer Sound 2023! Предлагаем посмотреть фотографии первых посетителей мероприятия.
На фестивале Summer Sound 2023 в Лиепае выступила украинская группа Kalush Orchestra. Перед выступлением у TVNET была эксклюзивная возможность задать вопросы победителям "Евровидения-2022" об их музыкальном пути, о том, как война в Украине повлияла на их работу, и узнать планы на будущее.
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