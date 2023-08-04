Главное за 4 августа ⟩ Скончалась жена Паулса, граждан РФ могут попросить уехать и открытие фестиваля

С 2014 года Россия целенаправленно меняет национальный состав на оккупированных территориях Украины. С началом новой фазы войны в 2022 году эта политика Москвы приобрела новые масштабы.

Свергнутый военной хунтой президент Нигера Мохамед Базум через газету призвал США и другие страны помочь ему в восстановлении конституционного порядка и заявил, что если путчисты останутся у власти, то весь регион Центрального Сахеля может оказаться под влиянием России в лице ЧВК "Вагнер".

​Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии, сообщают российские информагентства.

Украинской армии удалось уничтожить одно из самых мощных крупнокалиберных орудий России - самоходную гаубицу 2С7 "Пион" в Донецкой области.

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В среду, 2 августа, в Лиепае прошел первый проверочный баскетбольный матч в рамках подготовки к финалу Кубка мира. В игре не участвовал Кристап Порзиньгис и Янис Тимма, однако обоих запечатлели на весьма забавных кадрах.

Читатель RUS TVNET поделился необычной находкой в Риге: во дворе микрорайона Ильгюциемс был найден гриб впечатляющих размеров.

Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в сотрудничестве с Рижским агентством инвестиций и туризма реализовало проект, в результате которого появился Рижский гастрономический путеводитель, который был опубликован во влиятельном гастрономическом блоге скандинавской кухни Andershusa.

Апрель 1986 года вошел в историю как один из самых трагических. Авария на Чернобыльской АЭС и долгое молчание советских властей сказались на жизни нескольких тысяч человек - части из них пришлось покинуть свои дома, другие мучились от последствий радиации, а третьи рисковали жизнью и здоровьем, чтобы ликвидировать последствия аварии. Витаутс Лиепа был одним из них.

В пятницу, 4 августа, стартует популярный летний фестиваль Summer Sound 2023! Предлагаем посмотреть фотографии первых посетителей мероприятия.

На фестивале Summer Sound 2023 в Лиепае выступила украинская группа Kalush Orchestra. Перед выступлением у TVNET была эксклюзивная возможность задать вопросы победителям "Евровидения-2022" об их музыкальном пути, о том, как война в Украине повлияла на их работу, и узнать планы на будущее.