"Далеко не ангелы": самые вредные жены по знаку Зодиака

2-е место - Скорпион

Чтобы жить с женщиной-Скорпионом, надо очень сильно ее любить. Но даже в этом случае она будет изводить партнера упреками, саркастическим отношением и волнообразным настроением. С ней одновременно и хорошо, и невыносимо.

Всему виной ее острый ум, который питается раздражением по любому поводу. Добавляем коварства, ревности, холодности, капризов, обидчивости, придирок - и на выходе получаем "взрывной коктейль".

Наш добрый совет - будьте с любимой-Скорпионом ласковее. Всегда. Это может настолько ее удивить, что она изменится к лучшему.

3-е место - Рак

Получить в жены женщину-Рака - тот еще подарок. Это очень заботливая, романтичная, мечтательная, чувственная девушка, которая так сильно сфокусирована на объекте своих чувств, что не даст ему покоя.

От любви ее может переклинить, причем не в лучшую сторону. И только попробуйте ей на это намекнуть - она обидится, закроется в себе и будет думать, как вам, такому бессердечному, отплатить.

И придумает.

Так что, если не хотите жить в страхе, любите женщину-Рака изо всех сил, даже если сил никаких нет. С другой стороны, она очень дорожит семьей, отличная хозяйка, прекрасная мама и жена.

4-е место - Дева