Кирсис: есть хорошие шансы сформировать коалицию в РД в ближайшие недели

Концептуальное соглашение о сотрудничестве было достигнуто на переговорах с партиями "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге" (ЧСР), подтвердил Кирсис, отвечая на вопросы журналистов.

Вице-мэр Линда Озола ("Код для Риги") и вице-мэр Эдвард Ратниекс (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) также оценили переговоры с "Для развития Латвии" и ЧСР как конструктивные и прагматичные.

Кирсис сообщил, что переговоры о сотрудничестве велись также с несколькими внефракционными депутатами и некоторыми депутатами фракции "За/Прогрессивные".

На следующей неделе пройдут рабочие встречи с потенциальными партнерами, в ходе которых будет обсуждаться меморандум о сотрудничестве.

Как сообщалось, не достигнув прогресса на переговорах с "За/Прогрессивными" о формировании новой коалиции в Рижской думе, блок трех партий решил начать переговоры с другими представленными в столичной думе партиями.

В настоящее время предполагается, что эти три партии привлекут в коалицию ЧСР, "Для развития Латвии" и нескольких внефракционных депутатов. Также ведутся переговоры с некоторыми депутатами "За/Прогрессивных" о возможном вхождении в коалицию.