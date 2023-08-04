В субботу будет облачно, но тепло

Ночью осадков не ожидается, местами сформируется туман. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.

Днем будет светить солнце, но постепенно увеличится облачность. Ближе к вечеру начиная с юга страны во многих местах пройдут дожди, в центральных и восточных регионах ожидаются сильные дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха в первую субботу августа составит +21...+26 градусов, в Латгале достигнет +28 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, в субботу вечером возможен дождь. Будет дуть легкий ветер. Температура воздуха ночью понизится до +15 градусов, днем потеплеет до +24 градусов.