В России повысили призывной возраст до 30 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2024 года устанавливает в РФ возраст призыва граждан на военную службу с 18 до 30 лет. Ранее призывной возраст был с 18 до 27 лет, пишет "Медуза".
Он также подписал закон о запрете мобилизованным и призывникам выезжать за границу со дня отправления повестки.
Запрет будет действовать до явки в военкомат. Когда заработает специальный реестр повесток, выезд будут закрывать с момента публикации информации о повестке в этом реестре, пишет издание.
Законы, которые 4 августа подписал Владимир Путин, это часть пакета ужесточающих поправок о военной службе. Ранее этот пакет одобрили Госдума РФ и Совет Федерации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!