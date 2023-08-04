Видео ⟩ BMW врезался в здание около Художественного музея. Полиция комментирует

В социальных сетях появилась новость о том, что в четверг, 3 августа, возле Латвийского национального художественного музея разбился автомобиль BMW.

На видеозаписи видно, что разбившаяся машина съехала с дороги и остановилась буквально в дверях художественной мастерской Vilhelms.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

В полиции сообщили, что 4 августа около 00:50 в Риге, на улице Кр. Валдемара водитель BMW не справился с управлением и выехал за пределы дороги, повредив стену здания.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту инцидента и приняла решение о наложении штрафа на месте.