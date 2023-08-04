Видео ⟩ Не смотря на предупреждения, жители Латвии продолжают ездить в Беларусь

Десятки жителей Латвии каждый день едут в Беларусь за покупками, в гости к родственникам или в качестве туристов. Несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел (МИД) о значительных рисках - можно даже попасть в тюрьму - недостатка в путешественниках нет. В первой половине этого года 42 000 жителей Латвии посетили соседнюю страну, сообщает программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.