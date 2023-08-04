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Видео ⟩ Не смотря на предупреждения, жители Латвии продолжают ездить в Беларусь

rus.tvnet.lv
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Вокзал в Даугавпилсе
Вокзал в Даугавпилсе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Десятки жителей Латвии каждый день едут в Беларусь за покупками, в гости к родственникам или в качестве туристов. Несмотря на предупреждения Министерства иностранных дел (МИД) о значительных рисках - можно даже попасть в тюрьму - недостатка в путешественниках нет. В первой половине этого года 42 000 жителей Латвии посетили соседнюю страну, сообщает программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.

Автобусы в Беларусь ходят с автовокзала Даугавпилса несколько раз в неделю. Пассажирские перевозки осуществляют несколько перевозчиков.

Граждане Латвии едут в Беларусь по разным причинам.

"Наш маршрут "Рига - Витебск" менее популярен, чем маршрут "Рига - Минск". Билеты туда купить невозможно", - говорит Александр Игнатьев, член правления компании Dautrans.

"По билетам вижу, что летом спрос около 50%, в остальное время время уезжают около 10 человек, приезжают 15", - добавляет он.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную военную агрессию в Украине, МИД Латвии настоятельно призывает жителей не ездить в Беларусь и Россию.

"Они могут быть подвергнуты провокациям со стороны спецслужб и ложно обвинены в нарушении белорусского законодательства и, как следствие, задержаны.

Начиная с краж, мошенничества, а в прошлом году были и подозрения в шпионаже", - сказала пресс-секретарь МИД Диана Эглите.

Видео: Сюжет программы Dienas ziņas

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