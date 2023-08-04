Видео ⟩ Баскетболистки сборной Латвии U-20 вышли в полуфинал чемпионата Европы

А в субботу, 5 августа, наша сборная встретится с командой Сербии.

В четвертьфинальном матче наши спортсменки обыграли своих сверстниц из Португалии со счетом 58:49 (20:11, 13:13, 10:13, 15:12).

Латвийские спортсменки U-20 впервые с 2010 года вошли в четверку сильнейших, когда они завоевали бронзовые медали, повторив то, что они сделали в 2005 и 2009 годах.

Во втором полуфинале встретятся Испания и Франция.

Латвийские баскетболистки были точнее в штрафных (37%/30%) и штрафных (78%/40%), набрали больше очков в штрафной площадке (24/16), допустили в два раза больше ошибок, чем их соперницы (20 /10), но вдвое меньше нарушили правила (11/22).