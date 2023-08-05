Недалеко от Крымского моста в результате атаки дрона поврежден российский танкер

В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал аудиозапись, на которой слышны разговоры членов экипажа.

По их словам, танкер находится на плаву, однако затоплено машинное отделение, и сам он передвигаться не может.

Позднее российское официальное агентство ТАСС сообщило, что к танкеру прибыли два буксира, чтобы оттащить его в порт, кроме того, из Новороссийска в Керченский пролив выдвинулась группа спасателей.

СМИ также сообщают, что из 11 членов экипажа несколько человек в результате атаки получили порезы из-за разбитых окон, однако серьезных травм нет.

Вечером в пятницу в соцсетях распространилась информация, что в районе Крымского моста слышны взрывы. В целях безопасности мост был закрыт для движения на протяжении трех часов. Сначала считалось, что снова была осуществлена атака на мост, однако позднее выяснилось, что атакован был танкер.

По информации Росморречфлота, танкер Sig получил "пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона".