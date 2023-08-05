Недалеко от Крымского моста в результате атаки дрона поврежден российский танкер

Вечером в пятницу недалеко от Крымского моста в результате атаки дрона были нанесены повреждения российскому танкеру Sig, сообщают российские СМИ. По данным издания The Moscow Times, Sig находился на пути из Турции.
В свою очередь Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал аудиозапись, на которой слышны разговоры членов экипажа.
По их словам, танкер находится на плаву, однако затоплено машинное отделение, и сам он передвигаться не может.
Позднее российское официальное агентство ТАСС сообщило, что к танкеру прибыли два буксира, чтобы оттащить его в порт, кроме того, из Новороссийска в Керченский пролив выдвинулась группа спасателей.
СМИ также сообщают, что из 11 членов экипажа несколько человек в результате атаки получили порезы из-за разбитых окон, однако серьезных травм нет.
Вечером в пятницу в соцсетях распространилась информация, что в районе Крымского моста слышны взрывы. В целях безопасности мост был закрыт для движения на протяжении трех часов. Сначала считалось, что снова была осуществлена атака на мост, однако позднее выяснилось, что атакован был танкер.
По информации Росморречфлота, танкер Sig получил "пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона".
Танкер Sig, ходящий под российским флагом, с 2019 года находится под санкциями США, так как он поставляет из Крыма авиационное топливо для российских войск в Сирии.
Reports of a Russian oil tanker near the Kerch bridge which got presumably hit by an Ukrainian USV.— (((Tendar))) (@Tendar) August 5, 2023
The “Sig” oil tanker was anchored and received a strike which damaged the hull and flooded the engine room.
Source of pictures: https://t.co/A5sqjl8V3M#Ukraine #Kerch pic.twitter.com/sqkrphe71y
Как утверждает источник BBC News Украина в СБУ, сегодняшняя атака на российский танкер Sig — совместная спецоперация СБУ и ВМС Украины. Официально Киев пока не брал на себя ответственность за случившееся.
По словам источника BBC News Украина в СБУ, операция осуществлялась с помощью надводного дрона с 450 кг тротила.
В последние месяцы удары дронов по России и по российским объектам не редкость. Украина в основном не берет на себя прямых обязательств, однако президент Украины Владимир Зеленский в конце июля заявил, что война постепенно возвращается на территорию России, и подчеркнул, что это неизбежный и справедливый процесс.
В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военно-морскими силами провела операцию в Новороссийской бухте, в ходе которой надводный дрон нанес значительный ущерб большому российскому десантному кораблю.
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