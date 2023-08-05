СБУ: Россия под прикрытием ЧВК "Вагнер" готовит провокацию в Беларуси

По данным разведки, провокацию в виде теракта планируется осуществить на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Подготовительными работами занимается диверсионно-разведывательная группа из российских военнослужащих и спецслужб, направленная в Беларусь под видом "вагнеровцев".

"Эта российская диверсионно-разведывательная группа должна осуществить провокации на нефтеперерабатывающем заводе, выдавая себя за "украинских диверсантов". Россия планирует обвинить в этом Украину, чтобы еще раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ информацию о планируемом теракте в Беларуси получили из нескольких источников, в том числе от российского военнослужащего, которого украинские военные взяли в плен на запорожском направлении.

В мобильном телефоне заложника была найдена информация об "особой миссии" на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в СБУ.

"В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", - говорится в сообщении СБУ.